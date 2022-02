Feyenoord heeft vrijdag het contract van trainer Arne Slot met een jaar verlengd. De 43-jarige coach ligt nu tot medio 2024 vast in De Kuip.

"Voor mij is dit een extra uiting van waardering en vertrouwen", zegt Slot, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, op de website van de club. Feyenoord verlengde niet alleen het contract van Slot, maar ook assistent-trainer Marino Pusic heeft voor een jaar bijgetekend. John de Wolf, de andere assistent van Slot, ligt nog tot medio 2025 vast.

Een van de redenen voor de verlenging van het contract van Slot is dat de clubleiding zeer tevreden is over de prestaties van de hoofdmacht, die derde staat in de Eredivisie en volgende maand in de achtste finales van de Conference League tegen FK Partizan speelt.

"Maar minstens zo blij zijn we met de groei die we zien in de groep, zowel van de ploeg als geheel als van individuele spelers", vertelt technisch directeur Frank Arnesen.

"Dat is onmogelijk los te zien van de manier van spelen die Arne in korte tijd heeft geïntroduceerd bij Feyenoord. Ruim de helft van onze basis bestaat weer uit internationals, wat niet alleen de ontwikkeling van spelers en het elftal bevordert maar ook waarde creëert. Het moge duidelijk zijn dat Feyenoord en Arne Slot goed bij elkaar passen."

Arne Slot, Marino Pusic en John de Wolf. Foto: ANP

Slot wacht zondag bijzonder duel

Slot ziet zichzelf nog jaren voor Feyenoord werken, nadat hij eerder al succesvol was geweest bij AZ. Hij eindigde met de Alkmaarse club als tweede in het door de coronacrisis afgebroken seizoen 2019/2020.

"Het is mooi dat de clubleiding, los van de huidige resultaten, juist de groei en het proces waar we mee bezig zijn benadrukt bij het lichten van deze optie", zegt Slot, die met Feyenoord een punt achterstand heeft op nummer twee PSV. Het gat met koploper Ajax is zes punten.

Komende zondag wacht Slot met Feyenoord een bijzonder duel, want dan gaat hij op bezoek bij AZ. Ruim een jaar geleden werd hij ontslagen door de Alkmaarders, omdat hij onderhandelde met Feyenoord. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.