PSV neemt het in de achtste finales van de Conference League op tegen FC Kopenhagen, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen. Vitesse wacht een loodzware opdracht tegen AS Roma, Feyenoord speelt een tweeluik met FK Partizan en AZ staat voor een krachtmeting met FK Bodø/Glimt.

Feyenoord en AZ plaatsten zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales van de Conference League. PSV (als nummer drie in de Europa League-poule) en Vitesse (tweede in Conference League-poule) moesten eerst een tussenronde spelen. De Eindhovenaren klopten Maccabi Tel Aviv en de Arnhemmers versloegen Rapid Wien.

De heenwedstrijden in de achtste finales van de Conference League staan 10 maart op het programma. De returns volgen een week later. PSV en Vitesse beginnen met een thuiswedstrijd, Feyenoord en AZ spelen eerst op vreemde bodem.

Vitesse wacht van de Nederlandse clubs normaal gesproken de zwaarste opdracht. Het AS Roma van trainer José Mourinho en rechtsback Rick Karsdorp plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales, al zijn de Romeinen dit seizoen wisselvallig.

AS Roma bezet slechts de achtste plek in de Serie A en werd in de groepsfase bijvoorbeeld met 6-1 verslagen door FK Bodø/Glimt, de tegenstander van AZ. De Noorse formatie maakte in de tussenronde van de Conference League indruk door Celtic met twee overwinningen opzij te zetten.

Loting achtste finales Conference League PSV-FC Kopenhagen

Feyenoord-FK Partizan

AZ-FK Bodø/Glimt

Vitesse-AS Roma

Olympique Marseille-FC Basel

Leicester City-Stade Rennais

PAOK-KAA Gent

Slavia Praag-LASK

PSV wacht groepswinnaar Conference League

PSV wist zware tegenstanders als Stade Rennais en AS Roma te ontlopen, maar treft met FC Kopenhagen wel een groepswinnaar uit de Conference League. De koploper van Denemarken won vijf van de zes wedstrijden in een poule met PAOK, Slovan Bratislava en Lincoln Red Imps FC.

Met aanvaller Nicolai Jørgensen (ex-Feyenoord) en verdedigers Nicolai Boilesen (ex-Ajax) en Kevin Diks (ex-Vitesse) heeft FC Kopenhagen drie voormalige Eredivisie-spelers in de selectie zitten.

Feyenoord is met FK Partizan eveneens niet aan de zwaarst mogelijke tegenstander gekoppeld, want de Rotterdammers hadden ook clubs als Leicester City of Olympique Marseille kunnen treffen. Partizan, dat slechts twee groepswedstrijden in de Conference League won, is wel de huidige koploper in de Servische competitie.

Naast PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse is Ajax nog actief in Europa. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde woensdag gelijk tegen Benfica (2-2) in de achtste finales van de Champions League. De return in de Johan Cruijff ArenA staat 15 maart op het programma.