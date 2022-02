FC Barcelona is vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Europa League gekoppeld aan Galatasaray. Giovanni van Bronckhorst wacht met Rangers FC een tweeluik met Rode Ster, terwijl het Nederlands getinte Atalanta het opneemt tegen Bayer Leverkusen, dat ook veel Nederlanders onder contract heeft staan.

Loting achtste finales EL Braga-AS Monaco

FC Porto-Olympique Lyon

Atalanta-Bayer Leverkusen

FC Barcelona-Galatasaray

Sevilla-West Ham United

RB Leipzig-Spartak Moskou

Real Betis-Eintracht Frankfurt

Rangers FC-Rode Ster

De achtstefinaleduels in de Europa League worden gespeeld op 10 en 17 maart. De finale in stadion Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla staat op 18 mei op het programma.

Er wordt vrijdag ook geloot voor de achtste finales van de Conference League. Dan gaan PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse de koker in. Die loting begint om 13.00 uur.

Barcelona jaagt op zijn eerste Europa League-eindzege en won ook de voorloper UEFA Cup nog nooit. De Catalanen schakelden donderdag in de tussenronde Napoli uit, mede door een doelpunt van Frenkie de Jong.

Luuk de Jong mocht invallen in Stadio Diego Armando Maradona en Memphis Depay ontbrak door een blessure. Bij de volgende tegenstander, Galatasaray, staan Ryan Babel en Patrick van Aanholt onder contract.

37 Frenkie de Jong draagt met fraai schot bij aan zege op Napoli

Promes mag met Spartak niet in Moskou spelen

Bijzonder is dat bij alle confrontaties in de achtste finales Nederlandse spelers in actie kunnen komen of een Nederlandse trainer op de bank zit. Trainer Van Bronckhorst treft met Rangers Rode Ster, de nummer twee van de Servische competitie. Peter Bosz werd met Lyon gekoppeld aan FC Porto.

Bij Atalanta tegen Leverkusen kunnen de meeste Nederlanders in actie komen. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners spelen voor de Italiaanse club, terwijl Leverkusen liefst vier Nederlanders in de selectie heeft: Daley Sinkgraven, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong.

Quincy Promes werd met Spartak Moskou gekoppeld aan RB Leipzig. De Russische club zal de thuiswedstrijd niet in eigen stadion mogen spelen, omdat de UEFA eerder op vrijdag besloot dat er vanwege de oorlog geen internationale wedstrijden mogen worden afgewerkt in Oekraïne en Rusland.