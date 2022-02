ADO Den Haag wordt definitief overgenomen door Bolt, een tak van het Spaanse consortium Globalon Football Holdings (GFH). De rechter ging vrijdag akkoord met het plan dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie had opgesteld met de schuldeisers.

Afgelopen maandag gaf de licentiecommissie van de KNVB al groen licht voor de overname, maar alles hing af van de uitspraak van de rechter. Nu die ook toestemming heeft gegeven voor het zogenoemde WHOA-akkoord staat niks een overname van ADO Den Haag nog in de weg.

ADO meldt in een verklaring dat David Blitzer, meerderheidsaandeelhouder van Globalon Football Holdings en eigenaar van Bolt, de club op papier zelf heeft overgenomen via Bolt ADO Den Haag Holding LLC. Het licentieproces zou anders te lang duren en die tijd heeft de noodlijdende club niet.

"Een jaar lang hebben sponsoren, supporters maar ook medewerkers van deze prachtige club in onzekerheid gezeten over het voortbestaan van het ons zo geliefde ADO Den Haag. Dit is een heugelijke dag voor iedereen die de club een warm hart toedraagt", aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes.

ADO Den Haag meldt dat de schuldeisers binnen veertien dagen het bedrag krijgen dat waar ze volgens het akkoord recht op hebben.

United Vansen was sinds 2015 eigenaar van ADO

Blitzer neemt de aandelen over van United Vansen, dat sinds 2015 grootaandeelhouder was van ADO. Het boterde al langere tijd niet tussen de Hagenaren en het Chinese bedrijf, dat vorig seizoen verzuimde een beloofd miljoenenbedrag over te maken.

Sindsdien was ADO op zoek naar een nieuwe investeerder. De club uit de hofstad slaagde er, mede door de ontbrekende financiële injectie uit China, lange tijd niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB. ADO kreeg daardoor al twee keer drie punten in mindering van de licentiecommissie.

De nieuwe grootaandeelhouder Globalon Football Holdings is ook eigenaar van Waasland-Beveren en heeft aandelen in Premier League-club Crystal Palace, NBA-clubs Philadelphia 76ers en Phoenix Suns en NHL-club New Jersey Devils.

ADO Den Haag is dit seizoen nog in de race voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood bezet momenteel de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar het gat met nummer twee FC Emmen is overbrugbaar. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar het hoogste niveau.