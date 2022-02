Willem II kan voorlopig niet over Thijs Oosting beschikken. De aanvallende middenvelder, die in januari werd overgenomen van AZ, kampt met een zware knieblessure en moet onder het mes.

Willem II meldt dat de 21-jarige Oosting donderdag tijdens de training geblesseerd is geraakt en dat een operatie noodzakelijk is. Het is nog niet bekend hoelang de geboren Emmenaar uit de roulatie is.

De zware blessure van Oosting is een fikse domper voor Willem II, dat de selectie met zijn komst juist een impuls hoopte te geven in de strijd tegen degradatie. In zijn debuutwedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1-winst) scoorde de aanvallende middenvelder twee keer, uitgerekend tegen zijn vader en RKC-trainer Joseph Oosting.

Ook in de twee daaropvolgende wedstrijden van Willem II - tegen Sparta Rotterdam (1-0-verlies) en Ajax (0-1-nederlaag) - had Oosting een basisplaats onder trainer Fred Grim.

Bij AZ speelde hij in de eerste seizoenshelft slechts vijf officiële wedstrijden, waaronder drie competitiewedstrijden. Oosting deed ook als invaller mee in het Conference League-duel met Randers FC. Hij maakte toen de winnende treffer (1-0).

Willem II gaat zaterdag zonder Oosting op bezoek bij FC Groningen in de Eredivisie. De Tilburgers staan momenteel op de vijftiende plek, twee punten boven de degradatiestreep. Nummer zestien Fortuna Sittard heeft wel een duel minder gespeeld.

