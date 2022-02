Trainer Xavi vindt dat de overwinning van FC Barcelona op Napoli donderdagavond heeft bewezen dat zijn werkwijze effect begint te sorteren. De Catalanen wonnen met 2-4 in Napels en plaatsten zich voor de achtste finales van de Europa League.

"Deze overwinning is een boost voor ons moreel", zei Xavi op zijn persconferentie na het duel. "We domineerden op een manier die ik nog niet heb gezien sinds mijn komst. Veel dingen waar we een tijdje aan hebben gewerkt, komen nu tot uiting. We zien dat ons werk zijn vruchten afwerpt."

Na het gelijkspel van vorige week in Camp Nou zat FC Barcelona door doelpunten van Jordi Alba en Frenkie de Jong al na dertien minuten op rozen in Stadio Diego Armando Maradona. Lorenzo Insigne maakte vanaf 11 meter nog wel de aansluitingstreffer, maar via Gerard Piqué en Pierre-Emerick Aubameyang liep Barcelona verder uit. De 2-4 van Matteo Politano viel pas drie minuten voor tijd.

In de beginfase van zijn periode als trainer bij Barcelona presteerden de Catalanen wisselvallig, maar de huidige nummer vier van Spanje is nu inmiddels zes duels op rij ongeslagen. Xavi vindt dat zijn spelers loon naar werken hebben gekregen.

"Sinds mijn komst heb ik al heel vaak gezegd dat de spelers goed trainen, zich professioneel gedragen en dat zowel de jongelingen als de routiniers de rol van leider op zich nemen. Het is normaal dat je bij Barcelona wordt bekritiseerd als het niet goed gaat, maar ik denk dat ze nu veel lof gaan krijgen", aldus de oud-middenvelder.

FC Barcelona hoopt de ongeslagen status zondag een vervolg te geven, als de ploeg van Xavi een thuiswedstrijd tegen Athletic Club speelt.