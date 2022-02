De Champions League-finale wordt dit seizoen niet in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg gespeeld, maar in het Stade de France in Parijs. De UEFA besloot vrijdag tijdens een spoedoverleg dat de Russische stad de eindstrijd, die op 28 mei op het programma staat, niet mag organiseren vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De UEFA besloot ook dat er de komende tijd geen internationale wedstrijden gespeeld mogen worden in Rusland of Oekraïne. Dat heeft op korte termijn gevolgen Spartak Moskou, dat in maart in actie komt in achtste finales van de Europa League, en de Russische nationale ploeg.

De Russen zouden op 24 maart in Moskou tegen Polen spelen in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket. Het is nog niet duidelijk waar die wedstrijd nu gespeeld zal worden.

Voor de Champions League-finale is met Parijs dus wel al een nieuwe locatie aangewezen. Het wordt de derde eindstrijd van het miljoenenbal in de Franse hoofdstad, die eerder gastheer was in 2000 en 2006. Ook de WK-finale van 1998 en de EK-finale van 2016 werden gespeeld in het Stade France, dat een capaciteit heeft van 81.338.

De afgelopen twee jaar werd de Champions League-finale ook al verplaatst, toen vanwege de coronapandemie. Zowel in 2020 als in 2021 was het plan om in Istanboel te spelen, maar dat gebeurde uiteindelijk in Lissabon (2020) en Porto (2021).