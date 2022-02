Na zes wedstrijden zonder overwinning, waarvan vijf nederlagen, zat Vitesse-trainer Thomas Letsch donderdagavond tegen Rapid Wien eindelijk tevreden op de bank. De Duitser genoot in het GelreDome van de teamspirit bij de Arnhemmers, die aan de 2-0-overwinning genoeg hadden om de achtste finales van de Conference League te halen.

"We waren vanaf het eerste moment het beste team", concludeerde Letsch na afloop in gesprek met ESPN. "We begonnen met de juiste energie, maakten twee prachtige doelpunten en hadden nog wel vaker kunnen scoren. Volgens mij heeft Rapid geen echt goede kans gehad, dus het is verdiend dat we door zijn."

Vitesse kon wel een succesje gebruiken na een dramatische reeks. De Arnhemmers verloren van achtereenvolgens FC Groningen, FC Twente, Ajax, PSV en Rapid Wien, al richtten ze zich afgelopen zondag al deels op in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Vitesse speelde lange tijd met tien man, maar sleepte wel een punt uit het vuur.

"Vooraf hebben we met elkaar gesproken over wat er mis is gegaan in de afgelopen weken, maar nu heeft iedereen kunnen zien wat voor spirit er in dit team zit. Zo'n perfecte start (Vitesse leidde binnen twintig minuten al met 2-0 door goals van Adrian Grbic en Matús Bero, red.) helpt ook. Dit geeft een stuk beter gevoel."

Heel lang kan Vitesse niet nagenieten van het Europese succes, want zondag staat in Arnhem al de derby tegen NEC op het programma. "Er komt weer een speciale wedstrijd aan en ik zie wel bij sommige spelers dat ze behoorlijk moe zijn. We hebben niet veel tijd, dus we moeten zien wie er beschikbaar zijn", aldus Letsch.

Aanvoerder Danilho Doekhi denkt dat Vitesse met het zwaarbevochten gelijkspel in Utrecht en de zege op Rapid Wien heeft afgerekend met de slechte vorm. "Je weet dat die reeks een keer beëindigd zou worden, het was een kwestie van vertrouwen houden en dat hebben we gedaan. Dat we de nul hebben gehouden, geeft extra vertrouwen."