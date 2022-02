PSV-coach Roger Schmidt en zijn spelers genieten ervan dat ze door zijn naar de achtste finales van de Conference League. De Eindhovenaren kregen het donderdag niet cadeau op bezoek bij Maccabi Tel Aviv.

Na de 1-0-thuiszege van vorige week eindigde de ontmoeting in het Bloomfield Stadium in Tel Aviv in 1-1. PSV kwam na rust op voorsprong via Yorbe Vertessen, waarna het na de late gelijkmaker nog heel even spannend werd.

De Maccabi-fans zorgden voor veel sfeer en misdroegen zich ook even, wat ertoe leidde dat de scheidsrechter de wedstrijd even moest onderbreken. "Het was zwaar, zoals we al verwachtten. De Maccabi-fans en -spelers geloofden erin", zei Schnmidt tegen Veronica.

"In een knock-outfase kom je alleen maar sterke ploegen tegen. Veel van onze spelers maakten voor het eerst een wedstrijd als die van vanavond mee. Het is voor ons heel belangrijk om deze ervaringen op te doen."

Schmidt hoopt dat zijn spelers die ervaring snel in de praktijk brengen. "Dat helpt ons misschien in de volgende ronde. In dit soort wedstrijden moet je altijd tot het gaatje gaan."

Teze: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Een van de jongere PSV-spelers waar Schmidt op doelde is Jordan Teze. De 22-jarige verdediger keek inderdaad zijn ogen uit tijdens de ontmoeting met Maccabi op Israëlische bodem.

"Echt fantastisch. Zo'n intense avond heb ik nooit eerder meegemaakt", zei hij. "We moesten negentig minuten gefocust blijven. Dit betekent veel voor ons. We zitten nu bij de laatste zestien omdat we altijd blijven vechten."

PSV gaat vrijdag samen met Feyenoord, AZ en Vitesse de koker in tijdens de loting voor de achtste finales van de Conference League. De loting begint om 13.00 uur in Nyon.

