Feyenoord, AZ, PSV en Vitesse horen vrijdag tijdens de loting in Nyon welke club ze treffen in de achtste finales van de Conference League. Een overzicht van de mogelijke tegenstanders van de vier Nederlandse clubs.

Feyenoord en AZ mochten als groepswinnaar de tussenronde overslaan. Ze zitten samen met zes medepoulewinnaars in pot 1 en kunnen die clubs dus niet treffen. Pot 2 bestaat uit de acht clubs die zich via de tussenronde voor de achtste finales plaatsten, waaronder PSV en Vitesse.

De clubs uit pot 1 worden gekoppeld aan een ploeg uit pot 2, waarbij de regel geldt dat clubs uit dezelfde landen elkaar nog niet kunnen tegenkomen. Feyenoord-PSV is dus bijvoorbeeld geen optie. Verder spelen alle groepswinnaars eerst uit.

De Conference League-loting begint vrijdag om 13.00 uur. De achtstefinaleduels worden op 10 en 17 maart gespeeld. De finale is op 25 mei in de National Arena in het Albanese Tirana.

Mogelijke tegenstanders Feyenoord en AZ FK Bodø/Glimt

FK Partizan

Olympique Marseille

Leicester City

PAOK

Slavia Praag

Mogelijke tegenstanders PSV en Vitesse FC Basel

FC Kopenhagen

KAA Gent

LASK

Stade Rennais

AS Roma

Ook Europa League-loting wordt verricht

Voorafgaand aan de Conference League-loting wordt vrijdag vanaf 12.00 uur eerst voor de achtste finales van de Europa League geloot. Ook daar gaan acht groepswinnaars en acht winnaars van de tussenronde de koker in.

Bij de Europa League-loting gelden dezelfde voorwaarden. Het betekent dat iedere poulewinnaar een play-offwinnaar treft, dat landen uit hetzelfde land elkaar nog niet kunnen treffen en dat de clubs uit pot 1 eerst uit spelen.

De achtstefinaleduels in de Europa League worden eveneens op 10 en 17 maart gespeeld. De finale staat op 18 mei in stadion Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla op het programma.

Pot 1 Rode Ster Belgrado

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskou

West Ham United

Pot 2 Atalanta

RB Leipzig

FC Porto

Sevilla

Real Betis

SC Braga

FC Barcelona

Rangers FC

