Na Feyenoord, AZ en PSV heeft ook Vitesse de achtste finales van de Conference League gehaald. De Arnhemmers waren donderdag in eigen huis met 2-0 te sterk voor Rapid Wien.

Het agressief spelende Vitesse legde de basis voor de overwinning in de beginfase. Al in de derde minuut opende Adrian Grbic de score en nog binnen twintig minuten tekende Matús Bero voor de tweede treffer.

Gesteund door het thuispubliek was Vitesse beter, al had Rapid Wien zeker na rust het meeste balbezit. In de slotfase werd het nog even spannend, al kregen de Oostenrijkers geen heel grote kansen.

Vitesse, dat het moest stellen zonder de geblesseerde Riechedly Bazoer, had het heenduel vorige week nog met 2-1 verloren. De ploeg van coach Thomas Letsch boekte na zes officiële wedstrijden zonder winst weer eens een zege.

Dat is een opsteker richting zondag, wanneer de Gelderse derby tegen NEC op het programma staat. De wedstrijd in stadion GelreDome begint om 12.15 uur.

Overige uitslagen Conference League FK Partizan*-Sparta Praag 2-1

FK Bodø/Glimt*-Celtic 2-0

Randers-Leicester City* 1-3

FK Qarabag-Olympique Marseille* 0-3

Slavia Praag*-Fenerbahçe 3-2

PAOK*-FC Midtjylland 2-1 (PAOK w.n.s.)

Maccabi Tel Aviv-PSV* 1-1

Vitesse ligt snel op koers

In de wetenschap dat er moest worden gewonnen begon Vitesse overrompelend tegen Rapid Wien en dat leidde in de derde minuut al tot de openingsgoal. Grbic kwam in scoringspositie en schoot direct raak.

Na een fraaie redding van Vitesse-keeper Jeroen Houwen, die de laatste weken geen zekere indruk maakte, was het in de negentiende minuut opnieuw raak. Bero ging diep, controleerde de bal goed en bleef oog in oog met de doelman koel.

De 2-0 was voor Rapid het sein om te gaan aanvallen en de Oostenrijkers kwamen af en toe gevaarlijk in de buurt van het Vitesse-doel. Aan de andere kant was Nicolai Baden Frederiksen voor rust nog dreigend.

In de tweede helft ging Vitesse op zoek naar een bevrijdend derde doelpunt. De sterk spelende Maximilian Wittek was er met een schot dichtbij, net als Grbic. In de slotfase nam de druk van Rapid toe, maar echt grote kansen werden niet meer toegestaan.

