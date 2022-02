Mede dankzij een prachtig doelpunt van Frenkie de Jong heeft FC Barcelona donderdag ten koste van Napoli de achtste finales van de Europa League gehaald. Trainer Giovanni van Bronckhorst schakelde met Rangers het Borussia Dortmund van de scorende Donyell Malen uit.

De Jong krulde de bal van zo'n 25 meter ver buiten bereik van Napoli-doelman Alex Meret prachtig in de kruising. Het betekende de 0-2 voor Barcelona in de dertiende minuut.

De ploeg van trainer Xavi was al vroeg op voorsprong gekomen dankzij Jordi Alba. Napoli kwam via een benutte strafschop van Lorenzo Insigne nog terug in de wedstrijd, maar Gerard Piqué schoot Barcelona vlak voor rust via de binnenkant van de paal naar 1-3.

Vlak na rust maakte Pierre-Emerick Aubameyang de 1-4 voor Barcelona en kort voor tijd bepaalde Matteo Politano de eindstand op 2-4. Dat was ruim voldoende voor de Catalanen voor een plek in de achtste finales, nadat de heenwedstrijd in Camp Nou in 1-1 was geëindigd.

De spelers van Napoli en Barcelona deden voor de wedstrijd een oproep voor vrede in Oekraïne. De spelers van Napoli en Barcelona deden voor de wedstrijd een oproep voor vrede in Oekraïne. Foto: Reuters

Treffer Malen baat Dortmund niet

Rangers was over twee duels met 6-4 te sterk voor Dortmund. Op Ibrox had de ploeg van Van Bronckhorst genoeg aan een 2-2-gelijkspel nadat vorige week al verrassend was gewonnen op Duitse bodem.

James Tavernier benutte al vroeg een penalty voor de Schotten en zorgde na rust ook voor de 2-2. Tussendoor was Dortmund via Jude Bellingham en Malen - de Oranje-international scoorde met een fraaie voetbeweging - op voorsprong gekomen.

Voor het Russische FC Zenit vormde de tussenronde het eindstation. Op bezoek bij Real Betis werd met 0-0 gelijkgespeeld, na een eerdere 2-3-nederlaag in eigen huis. De Oekraïense verdediger Yaroslav Rakitsky bleef op de bank bij de Russen.

Zenit dacht diep in blessuretijd op 0-1 te komen en een verlenging af te dwingen, maar de treffer van Dmitri Chistyakov werd door de VAR afgekeurd.

Deze treffer van Donyell Malen baatte Dortmund niet tegen Rangers. Deze treffer van Donyell Malen baatte Dortmund niet tegen Rangers. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen in de Europa League