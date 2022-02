Qarabag-spits Ibrahima Wadji heeft donderdag een zeldzaam staaltje sportiviteit laten zien in de Conference League. Hij gaf toe met de arm te hebben gescoord, waarop zijn doelpunt tegen Olympique Marseille toch werd afgekeurd.

In de eerste helft tikte Wadji een hoge voorzet met de arm in het doel. Het was de Poolse arbiter Przemyslaw Frankowski ontgaan en omdat er in de Conference League geen VAR is, telde de treffer aanvankelijk gewoon.

Marseille protesteerde furieus en na enkele minuten gaf de ploeg uit Azerbeidzjan toe dat er sprake was van een handsbal. Dat was voor Frankowski aanleiding om het doelpunt alsnog af te keuren.

Op dat moment stond Marseille met 0-1 voor, terwijl het de heenwedstrijd al met 3-1 gewonnen had. De Fransen wonnen uiteindelijk met 3-0 en bereikten de achtste finales.

Marseille-trainer Sampaoli jaloers op sportiviteit Wadji

Marseille-trainer Jorge Sampaoli was op de persconferentie vol lof over Wadji. "Ik heb nooit eerder zo'n daad van fair play meegemaakt", zei de 61-jarige Argentijn. "Ik zag een speler die in staat was om zijn fout toe te geven, ik bewonder die sportieve spirit."

"Ik ben jaloers op deze sportieve daad in een wereld waar veel op het spel staat en rivaliteit een belangrijke rol speelt", zei Sampaoli over de Senegalese aanvaller.

De trainer had waarschijnlijk anders gereageerd als hij op de plaats van Wadji had gestaan. "Als ik eerlijk moet zijn, denk ik dat ik zelf niet naar de scheidsrechter was gegaan. Ik zou de goal gevierd hebben en gedaan hebben of er niks aan de hand was. Zo zie je maar: je blijft leren in het leven."