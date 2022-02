Atalanta heeft donderdag mede dankzij een assists van Marten de Roon en Teun Koopmeiners met 0-3 van Olympiacos gewonnen en daarmee de achtste finales van de Europa League bereikt. Sevilla, FC Porto en RB Leipzig overleefden eveneens de tussenronde.

Op bezoek in Griekenland kwam Atalanta vijf minuten voor rust op voorsprong. De Roon stuurde Joachim Maehle weg met een fraaie pass en de Deen rondde af in de verre hoek.

In de tweede helft liep Atalanta verder weg dankzij Ruslan Malinovskyi, die twee keer scoorde, waarvan één keer op aangeven van de ingevallen Koopmeiners. Na dat doelpunt toonde de Oekraïner op zijn ondershirt de tekst No war in Ukraine.

Bij Atalanta stond naast De Roon ook Hans Hateboer in de basis. De Italianen hadden de heenwedstrijd op eigen veld vorige week al met 2-1 gewonnen.

Ook Sevilla zien we terug in de achtste finales. De Europa League-winnaar van 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020 verloor weliswaar met 1-0 bij Dinamo Zagreb (penalty Mislav Orsic), maar had een 3-1-thuiszege geboekt in het heenduel.

Veelvoudig Europa League-winnaar Sevilla had het niet makkelijk in Kroatië, maar ging wel door. Foto: EPA

Porto schakelt Lazio uit

Bij Lazio-Porto tekende Ciro Immobile voor 1-0, waarna Mehdi Taremi uit een strafschop voor de belangrijke gelijkmaker zorgde voor de Portugezen. Na de 1-2 van Mateus Uribe kwam de 2-2 van Danilo Cataldi veel te laat om het nog spannend te maken. Thuis was Lazio al met 2-1 verslagen door Porto.

Leipzig had thuis met 2-2 gelijkgespeeld tegen Real Sociedad en werd donderdag op bezoek in Baskenland op het goede spoor gezet door Willi Orbán, die alsnog scoorde na een gemiste penalty van André Silva. Silva maakte na rust zijn fout goed met een fraai schot: 0-2. Sociedad kwam terug dankzij een prachtgoal van Martín Zubimendi, maar Emil Forsberg bepaalde de eindstand uit een strafschop op 1-3.

Vanaf 21.00 uur worden Napoli-FC Barcelona, Rangers-Dortmund, Real Betis-FC Zenit en SC Braga-Sheriff Tiraspol nog gespeeld in de tussenronde.

