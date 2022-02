PSV heeft zich donderdag in een weinig sprankelend duel verzekerd van een plek in de achtste finales van de Conference League. De uitwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv, die tijdelijk werd stilgelegd wegens wangedrag van Israëlische supporters, eindigde in 1-1.

Yorbe Vertessen zette PSV vijf minuten voor tijd op voorsprong, maar dankzij de gelijkmaker van Enric Saborit werd het toch nog een spannende slotfase. PSV had na de 1-0-zege in de thuiswedstrijd aan het gelijkspel voldoende voor een plek in de volgende ronde.

Tijdens de tweede helft lag de wedstrijd voor zo'n vijf minuten stil, omdat er vanuit het thuispubliek meerdere malen voorwerpen op het veld werden gegooid. De spelers van PSV werden daar overigens niet bij geraakt.

In de achtste finales van de Conference League stromen ook AZ en Feyenoord in, terwijl Vitesse zich ten koste van Rapid Wien donderdagavond nog hoopt te plaatsen.

Overige uitslagen Conference League Partizan Belgrado-Sparta Praag 2-1 (3-1 over twee duels)

Bodø/Glimt-Celtic 2-0 (5-1)

Randers-Leicester City 1-3 (2-7)

Qarabag-Olympique Marseille 0-3 (1-6)

21.00 uur: Slavia Praag-Fenerbahçe

21.00 uur: PAOK-Midtjylland

21.00 uur: Vitesse-Rapid Wien

Madueke scoort niet na knappe actie

PSV had in de eerste helft veel balbezit en drong Maccabi regelmatig ver terug op eigen helft. De Israëliërs kregen uit de counter één goede kans, maar een kopbal van Dan Biton ging net naast.

De Eindhovenaren noteerden vooral veel geblokte schoten. De grootste kans was er voor Noni Madueke. De jonge Engelsman werkte zich in een vol strafschopgebied met een knappe actie langs enkele Israëlische verdedigers en schoot vervolgens op het been van doelman Daniel Peretz.

Direct na rust ontsnapte PSV, toen een schot van voormalig Vitesse-verdediger Sheran Yeini door oud-NAC-spits Stipe Perica zo van richting veranderde dat de bal op de paal ging.

Arbiter Harald Lechner haalt de spelers van het veld. Arbiter Harald Lechner haalt de spelers van het veld. Foto: Getty Images

Duel stilgelegd omdat Israëlische fans zich misdragen

Na een klein uur spelen werd de wedstrijd korte tijd stilgelegd door de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner, omdat er door het thuispubliek voorwerpen op het veld werden gegooid richting spelers van PSV.

Na de hervatting zakte het niveau van de wedstrijd naar een bedenkelijk niveau. Veel combinaties mislukten en afstandsschoten gingen ver naast of over.

Met wat geluk zorgde Vertessen voor de voorsprong voor PSV. Het schot van de Belgische invaller werd van richting veranderd, waardoor doelman Peretz kansloos was.

Enkele minuten later viel de gelijkmaker, toen Vertessen bij een vrije trap het luchtduel van Saborit verloor: 1-1. Doordat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen bij een gelijke stand over twee duels, had Maccabi nog één treffer nodig voor een verlenging.

Door het vele oponthoud werden er liefst acht minuten blessuretijd bijgetrokken. Ondanks enkele hachelijke momenten aan beide kanten werd er niet meer gescoord.