Uitslagen:

Maccabi Tel Aviv-PSV 1-1

Live:

Vitesse-Rapid Wien (2-0)

Europa League met onder meer:

Napoli-Barcelona (1-2)

Rangers-Dortmund (1-1)

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Hier lees je alles over de Europese duels van PSV en Vitesse. Daarnaast houden we je op de hoogte van de wedstrijden in de Europa League en Conference League. Veel plezier!