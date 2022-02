PSV begint donderdag met Ritsu Doan, Philipp Max en Érick Gutiérrez aan het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv. De Eindhovenaren verdedigen een 1-0-zege uit de heenwedstrijd.

Opstelling Maccabi Peretz; Yeini, Nachmias, Saborit, Baltaxa; Kanichowsky, Glazer, Biton; Kuwas, Jovanovic, Perica.

Opstelling PSV Drommel; Mauro, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez, Götze, Doan; Madueke, Zahavi.

Doan is de vervanger van de geblesseerde Cody Gakpo. Ook Marco van Ginkel bleef in Eindhoven achter. Bij afwezigheid van de eerste drie aanvoerders fungeert Mario Götze als captain van PSV.

Trainer Roger Schmidt maakte woensdag al bekend dat Eran Zahavi als diepe spits zou beginnen. Voor Joey Veerman is er geen plaats in de basisopstelling. De Mexicaan Gutiérrez blijkt fit genoeg om te starten, nadat hij zondag bij de 3-1-competitiezege tegen sc Heerenveen nog geblesseerd was uitgevallen.

Rechtsback Phillipp Mwene is nog niet hersteld van zijn blessure en ontbreekt in de wedstrijdselectie. Daardoor begint Mauro Júnior als rechtsback en komt er linksachterin een plek vrij voor Max.

Kuwas start bij Maccabi

Bij Maccabi staat de Nederlander Brandley Kuwas in de basis. De oud-speler van Heracles Almelo kwam in Eindhoven nog als invaller in de ploeg.

PSV en Maccabi strijden om een plek in de achtste finales van de Conference League. De wedstrijd in het Bloomfield Stadium staat onder leiding van de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner en begint om 18.45 uur.