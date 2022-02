Fedor Smolov heeft zich donderdag op Instagram uitgesproken tegen Russische aanval op Oekraïne. De oud-Feyenoorder is de eerste bekende Russische voetballer die een statement maakt tegen de inval.

Op zijn Instagram-pagina plaatste de 32-jarige Smolov donderdag een zwart vlak met als begeleidende tekst: "Nee tegen oorlog." Achter deze zin staan afbeeldingen van de vlag van Oekraïne en een hartje.

Smolov is de eerste Russische international die heeft gereageerd op de invasie van Oekraïne door Rusland. Hij werd de laatste drie keer opgeroepen voor de nationale ploeg. Smolov speelde 45 interlands voor Rusland en droeg afgelopen september nog de aanvoerdersband in de wedstrijd tegen Malta.

De aanvaller speelde in het seizoen 2010/2011 voor Feyenoord, zonder door te breken. Hij kwam in totaal tot veertien wedstrijden voor de Rotterdammers. Momenteel staat hij onder contract bij Dynamo Moskou.

Ook tennisser Rublev spreekt zich uit

Later op de dag liet ook Andrey Rublev op Instagram van zich horen. De toptennisser deelde het bericht van Smolov en enkele andere Russen en sprak zich uit nadat hij op het ATP-toernooi van Dubai van de Amerikaan Mackenzie McDonald had gewonnen.

"Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt en om verenigd te zijn", zei hij. "Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste."

Woensdagavond, nog voor de Russische aanval begon, maakte de Oekraïense Benfica-spits Roman Yaremchuk ook al een statement voor Oekraïne. Hij vierde zijn doelpunt tegen Ajax door een shirt met het wapen van zijn land te tonen.

De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe en kan Yaremchuk een schorsing (en Benfica een boete) opleggen.