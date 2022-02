De Oekraïense voetbalbond heeft donderdag de FIFA en de UEFA opgeroepen Rusland te schorsen. De nationale ploeg en clubs uit Rusland zouden moeten worden uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden als antwoord op de Russische inval in Oekraïne. Polen, Zweden en Tsjechië weigeren de play-offs voor het WK in Moskou te spelen.

Oekraïne heeft de UEFA verder gevraagd een andere locatie te zoeken voor de finale van de Champions League van komend voorjaar en de wedstrijd om de Europese supercup in 2023, die nu zijn toegewezen aan respectievelijk Sint-Petersburg en Kazan.

Eerder kondigde het bestuur van de UEFA al aan om vrijdagochtend een spoedberaad te houden. Dan wordt onder meer gesproken over de finale van de Champions League, op 28 mei in Sint-Petersburg.

In een korte verklaring meldt de UEFA donderdag de situatie in Oekraïne met grote zorg te volgen. "We willen voetbal promoten volgens gedeelde Europese waarden als vrede en respect voor mensenrechten. We staan klaar om het Oekraïense volk een helpende hand te bieden."

Russische militairen vielen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnen. Op heel wat plekken in het land wordt gevochten. Alle sportcompetities in het Oost-Europese land zijn voorlopig stilgelegd, waaronder ook de voetbalcompetitie.

Braziliaanse spelers in Oekraïne, onder wie oud-Ajacied David Neres, hebben de regering van hun land gevraagd om ze te helpen naar het buitenland te vertrekken.

Rusland speelt tegen Polen in play-offs WK-kwalificatie

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië hebben donderdag in een gezamenlijke verklaring gevraagd de play-offs voor het WK in maart niet in Rusland te hoeven spelen.

Op 24 maart staat in Moskou Rusland-Polen op het programma. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen Zweden of Tsjechië om een WK-ticket. De drie landen zeggen niet naar Rusland af te willen reizen vanwege de veiligheidssituatie.

In de Europa League zijn nog twee Russische clubs actief. FC Zenit speelt donderdag in de tussenronde in Sevilla tegen Real Betis. Spartak Moskou heeft zich als groepswinnaar al geplaatst voor de achtste finales.