Vitesse voorziet "geen significante gevolgen" van de oorlog in Oekraïne. De club uit Arnhem is al jaren in Russische handen.

Drie jaar geleden nam de Russische oligarch Valeriy Oyf (de man op de voorgrond op de foto) de aandelen over van zijn landgenoot Aleksandr Tsjigirinski. Oyf dekt jaarlijks de financiële gaten in de begroting.

Europese regeringsleiders pleiten voor harde sancties omdat Russische militairen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne zijn binnengevallen. Een van de mogelijke maatregelen is het uitsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT.

Die maatregel zou het voor Russische banken moeilijker maken om internationale betalingen te doen. Mogelijk heeft dat ook consequenties voor de 58-jarige Oyf, die ieder seizoen de financiële tekorten in de boekhouding van Vitesse aanvult. De grootaandeelhouder heeft eerder beloofd tot zeker medio 2023 garant te staan.

"Als Vitesse volgen wij, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen", aldus de club in een korte reactie aan de Gelderlander. "De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities waar het deel van uitmaakt."

"De club verkeert in financieel stabiele omstandigheden en op dit moment voorzien we geen significante gevolgen voor Vitesse."

Russische inval houdt ook voetbalwereld bezig

De Russische inval houdt ook de voetbalwereld donderdag bezig. De Duitse club Schalke 04 maakte bekend te breken met de Russische hoofdsponsor Gazprom. De verwachting is dat de UEFA vrijdag beslist om de Champions League-finale dit seizoen uit Sint-Petersburg te verplaatsen.

Vitesse speelt donderdagavond een thuiswedstrijd in de tussenronde van de Conference League tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. De wedstrijd in stadion GelreDome begint om 21.00 uur.