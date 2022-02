Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA komt vrijdagochtend voor een spoedzitting bijeen om te praten over de ontstane situatie in Oekraïne. Volgens verschillende media wordt dan officieel besloten om de Champions League-finale niet langer in Sint-Petersburg te organiseren.

Oekraïne is aangevallen door Russische militairen en verkeert in staat van beleg. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil vrijdag vanaf 10.00 uur met zijn bestuursleden, onder wie de Nederlander Just Spee, over de situatie praten en bespreken welke maatregelen moeten worden genomen.

Leden van het Europees Parlement hebben de UEFA er al toe opgeroepen de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland. Die staat vooralsnog op 28 mei op het programma in Sint-Petersburg, maar het lijkt uitgesloten dat de Russische stad gastheer blijft.

Volgens persbureau AP staat al vast dat de locatie voor de finale wordt verplaatst, maar moet het besluit alleen nog officieel worden bekrachtigd. Het is nog niet duidelijk welke stad in aanmerking komt om de eindstrijd in het miljoenenbal wél te organiseren.

Leden van het Europees parlement roepen de UEFA ook op om de banden met Gazprom te verbreken. Het Russische aardgasbedrijf is een van de belangrijkste sponsoren van de Europese voetbalbond. Gazprom sponsort onder meer de Champions League en het EK van 2024 in Duitsland.

De KNVB, waarvan Spee de voorzitter is, wil vooralsnog niets zeggen over de situatie in Oekraïne. Spee verwijst via een woordvoerder door naar de UEFA.