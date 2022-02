Een groep Braziliaanse voetballers die in Oekraïne spelen, onder wie oud-Ajacied David Neres, hebben de Braziliaanse regering donderdag in een videoboodschap op Instagram gevraagd hen te helpen het land te verlaten. Ondertussen zijn alle sportwedstrijden in Oekraïne voor de komende maand opgeschort.

De selectie van Shakhtar Donetsk zit momenteel vast in een hotel in Kiev en kan het land niet uit door de uitgebroken oorlog. Rusland besloot in de nacht van woensdag op donderdag buurland Oekraïne binnen te vallen. Ook Kiev wordt geteisterd door raketaanvallen van de Russen.

Onder anderen Neres, die Ajax in januari voor een transfersom van 12 miljoen euro (exclusief bonussen) verliet voor Shakhtar, vraagt de Braziliaanse ambassade om hulp, zodat de spelers Oekraïne met hun gezin veilig kunnen verlaten.

De spelers benadrukken in de video dat er een tekort is aan brandstof en de grenzen gesloten zijn, waardoor ze niet weg kunnen komen. Ook Braziliaanse spelers van Dynamo Kiev hopen met steun van de Braziliaanse regering Oekraïne te verlaten.

50 Shakhtar-spelers vragen Braziliaanse regering om repatriëring uit Oekraïne

Maand lang geen sportwedstrijden in Oekraïne

De Oekraïense competitie, die juist hervat zou worden na de winterstop, is door de recente ontwikkelingen logischerwijs tot nader order stilgelegd. Alle sportwedstrijden in Oekraïne worden voor de komende maand opgeschort.

Neres speelde nog geen officiële wedstrijd voor Shakhtar Donetsk, dat zijn wedstrijden al enige tijd in Kiev speelt vanwege de onrust in de regio Donetsk. Met Lassina Traoré staat er nog een voormalige Ajacied onder contract bij Shakhtar. De spits uit Burkina Faso kampt al maanden met een knieblessure.

In de hoogste divisie van Oekraïne spelen met Hennos Asmelash (oud-speler van ADO Den Haag en TOP Oss) en Rodney Antwi (ex-FC Utrecht en Volendam) twee Nederlanders bij Inhulets Petrove.

De nationale teams van het land komen wel in actie op internationale toernooien. Ook individuele sporters kunnen blijven deelnemen aan evenementen.

Tennisster Elina Svitolina is een van de bekendste sporters van het land. "Ik kan het niet...", schreef Svitolina donderdag op Twitter, gevolgd door gebroken harten. Ze heeft haar profielfoto aangepast in een kaart van het land met de tekst "Bid voor Oekraïne".