Schalke 04 haalt de naam van hoofdsponsor Gazprom van het shirt. De club uit Gelsenkirchen heeft dat donderdag besloten naar aanleiding van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

Het Russische aardgasbedrijf is al jaren de belangrijkste geldschieter van die Königsblauen, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Voorlopig staat alleen groot de naam Schalke 04 op de voorkant van het blauwe shirt.

Eerder op de dag nam Schalke 04 al afscheid van Matthias Warnig, die namens Gazprom in de raad van toezicht zat. De 66-jarige Duitser trad in de zomer van 2019 als afgevaardigde van de hoofdsponsor toe tot de raad van toezicht.

Warnig wordt gezien als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is directeur van Nord Stream AG, het consortium onder aanvoering van Gazprom dat de gaspijplijn Nord Stream 1 heeft aangelegd tussen Rusland en Duitsland.

"Schalke 04 bedankt Matthias Warnig voor zijn betrokkenheid bij de club in de afgelopen 2,5 jaar", staat in een korte verklaring van de club uit Gelsenkirchen, die sinds dit seizoen actief is in de 2. Bundesliga.

Bij Schalke spelen Thomas Ouwejan (ex-AZ) en de uit Arnhem afkomstige Jimmy Kaparos. De 'Königsblauen' staan op de vijfde plaats in de 2. Bundesliga.

Roep om CL-finale te verplaatsen

Gazprom is ook een belangrijke geldschieter van de Europese voetbalbond UEFA. De finale van de Champions League staat op 28 mei op het programma in Sint-Petersburg. Heel wat partijen in Europa roepen de UEFA ertoe op de finale vanwege de Russische inval in Oekraïne weg te halen uit het land.

Eerder deze week schreef de UEFA in een verklaring nog geen reden te zien om de finale te verplaatsen naar een stad elders in Europa, maar dat lijkt nu helemaal anders.

Volgens verschillende media zal de Europese voetbalbond vrijdag na een spoedzitting bekendmaken dat de Champions League-finale elders wordt gespeeld. Het is nog niet bekend welke stad de eindstrijd wel mag gaan organiseren.

De Europa League-wedstrijd tussen Real Betis en Zenit lijkt donderdagavond ook gewoon door te gaan. Het duel in het Spaanse Sevilla begint om 21.00 uur. Alle Oekraïense clubs zijn al uitgeschakeld in Europa.