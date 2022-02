Roman Yaremchuk heeft er geen spijt van dat hij zijn treffer tegen Ajax van woensdag vierde door een statement over de zorgwekkende situatie in Oekraïne te maken. De aanvaller van Benfica, die een schorsing van de UEFA riskeert, besloot vooraf al om bij een doelpunt aandacht te vragen voor zijn geboorteland.

"Ik wil laten merken dat ik aan mijn land denk en mijn steun betuigen aan de mensen, die ik hopelijk een klein beetje blij heb kunnen maken. Mijn land heeft het nu heel zwaar", zei de 26-jarige Yaremchuk na de eerste ontmoeting met Ajax in Lissabon in de achtste finales van de Champions League.

De invaller van Benfica kopte twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. Hij trok vervolgens zijn shirt uit en toonde het zwarte shirt dat hij daaronder droeg. Daarop stond een drietand afgebeeld, een belangrijk symbool in het wapen van Oekraïne.

Yaremchuk kreeg voor het uittrekken van zijn shirt zoals gebruikelijk een gele kaart van de scheidsrechter, maar daar blijft het mogelijk niet bij. De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe en kan de aanvaller een schorsing (en Benfica een boete) opleggen.

"Maar de club staat achter me en steunt me", zei Yaremchuk, die zijn tweede Champions League-treffer van dit seizoen maakte. "Ik wilde mijn land graag steunen. De situatie daar maakt mij bang. Ik had er goed over nagedacht."

Enkele uren na de wedstrijd tussen Benfica en Ajax viel Rusland buurland Oekraïne binnen. In het hele land worden sindsdien bombardementen en beschietingen gemeld.