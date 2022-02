Sébastien Haller neemt het zichzelf kwalijk dat hij woensdag de bal in eigen doel werkte tijdens de achtstefinalewedstrijd tegen Benfica (2-2). Maar de spits kon ook met enige zelfsport terugkijken op het moment in de 26e minuut in Estádio da Luz.

Benfica-verdediger Jan Vertonghen gaf de bal hard en laag voor en daar stond Haller. "Ik dacht dat Remko Pasveer de bal zou hebben, maar de bal ging onder hem door", vertelde Haller aan RTL.

"Daardoor was ik verrast en met schoenmaat 47 is het lastig om een bal te ontwijken. Maar goed, ik neem mezelf dit wel kwalijk. Als ik ergens anders had gestaan, was het niet gebeurd."

Haller had niet lang nodig om zijn eigen doelpunt te herstellen. Drie minuten na de 1-1 zette hij Ajax met zijn elfde Champions League-doelpunt van dit seizoen op een 1-2-voorsprong. "Dat voelde als revanche. De fout was weggepoets en ik kon met een positief gevoel verder."

1 Benfica komt op 1-1 door eigen doelpunt Ajax-spits Haller

'Ik ben niet blij met dit resultaat'

Aan de wedstrijd hield Haller geen goed gevoel over. De aanvaller baalde ervan dat Benfica na rust sterker was en terugkwam tot 2-2.

"Ik ben niet blij met dit resultaat, al ben ik ook niet verrast door de kracht van Benfica. We wisten al dat Benfica een goede ploeg heeft, maar wij hadden het vooral zelf beter kunnen doen."

De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 15 maart. Aangezien uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, moet Ajax dan winnen van Benfica om door te gaan. Bij iedere gelijke stand wordt na negentig minuten verlengd.