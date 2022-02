Jan Vertonghen is positief gestemd na de eerste ontmoeting van Benfica met Ajax in de achtste finales van de Champions League. De oud-Ajacied denkt dat de Portugezen, die zich woensdagavond twee keer herstelden van een achterstand (2-2), over drie weken in de return in Amsterdam een goede kans maken.

"Na de 2-2 gingen we allebei op zoek naar de winst en ontstonden er veel ruimtes, waar wij met onze kwaliteiten beter gebruik van hadden kunnen maken. Maar die ruimte zullen we ook in Amsterdam krijgen", zei de 34-jarige Vertonghen in gesprek met Ziggo Sport.

Na de eerste helft leidde Ajax nog met 1-2 door goals van aanvoerder Dusan Tadic en Sébastien Haller, die in de 26e minuut ook in eigen doel schoot. Benfica drong na rust aan en maakte twintig minuten voor tijd de gelijkmaker via Roman Yaremchuk. De invaller kopte raak in de rebound.

Ook Vertonghen merkte dat Benfica na rust een stuk beter uit de verf kwam. "Ajax was in de eerste helft zeker het betere team en had meer uitgespeelde kansen. We gingen thuis voor de overwinning. Maar als je naar het spelbeeld kijkt en ziet dat we twee keer zijn teruggekomen van een achterstand, mogen we niet ontevreden zijn. Met een 2-2-gelijkspel naar Amsterdam afreizen is niet slecht, denk ik."

Trainer Benfica ondanks gelijkspel niet tevreden

Benfica-trainer Nelson Veríssimo vindt dat zijn spelers mogen terugkijken op een verdienstelijke wedstrijd. Hoewel de Portugees in de aanloop naar de eerste ontmoeting de loftrompet over Ajax stak en zijn ploeg als underdog zag, lijkt hij toch niet helemaal content met een gelijkspel.

"Ons doel was om de wedstrijd te winnen, dus we zijn natuurlijk niet blij met het resultaat. Ik wil mijn spelers wel feliciteren met de manier waarop ze hebben gespeeld. Het was van begin tot eind een intense wedstrijd", aldus Veríssimo, die hoopvol is voor de return over drie weken in de Johan Cruijff ArenA.

"We gaan naar Amsterdam met dezelfde spirit die we nu hebben getoond. Het zal fiftyfifty worden, maar we moeten niet vergeten dat we tegen een van de drie teams spelen die al hun groepswedstrijden in de Champions League hebben gewonnen. Ajax heeft individueel sterke spelers, maar het collectief is ook hecht."