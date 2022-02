Antonio Conte heeft woensdagavond na de 1-0-nederlaag van Tottenham Hotspur bij Burnley op een opzienbarende persconferentie zijn eigen functioneren tegen het licht gehouden. De Italiaanse manager weet niet of hij op dit moment de juiste man is bij de kwakkelende Premier League-club.

"In de laatste vijf wedstrijden spelen we als een club in degradatienood", zei de 52-jarige Conte in niet mis te verstane bewoordingen tegen Engelse media. "Dat is de realiteit. Het is me nog nooit gebeurd dat ik vier van mijn laatste vijf competitiewedstrijden verlies. Voor Tottenham moet dit ook een ramp zijn."

"Ik ben hier gekomen om de club te helpen, maar het zou goed kunnen dat we dit seizoen als tiende, twaalfde of dertiende eindigen, en dan heb ik de club niet vooruit geholpen. Misschien ben ik nu niet de man die de situatie kan veranderen. Ik ben te eerlijk om mijn ogen te sluiten en op dezelfde voet verder te gaan."

Tottenham boekte afgelopen zaterdag nog een knappe overwinning op koploper Manchester City, maar dat was een zeldzaam succesje. De ploeg van Conte verloor in de drie voorgaande Premier League-duels van Chelsea, Southampton en Wolverhampton Wanderers en was dus ook niet opgewassen tegen Burnley.

Antonio Conte zinspeelt op een vertrek bij Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

'Ik besteed twintig uur per dag aan Tottenham'

Het is een hard gelag voor Conte, die vorig seizoen nog landskampioen werd met Internazionale. De Italiaan moest vertrekken bij de club uit de Serie A en verkaste in november naar Tottenham om de ontslagen Nuno op te volgen. De Portugees moest al na een paar maanden vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten.

Onder Conte blijft Tottenham wisselvallig presteren en dat vreet aan hem. "Ik werk heel erg hard. Twintig uur van mijn dag besteed ik aan Tottenham en de resterende vier uur lig ik te slapen, maar het is niet voldoende. Ik heb ook mijn ambities en heb een hekel aan verliezen", zei de geplaagde manager.

"Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal zeker met de club gaan praten om een oplossing te vinden, zodat het team niet langer in deze situatie zit. Het is het juiste moment voor een evaluatie en ik sta open voor elk besluit van de club. Ik ben heel erg gefrustreerd. Gezien al het werk dat we verrichten, verdienen we dit gewoon niet."

Tottenham bezet op dit moment de achtste plek in de Premier League. Het verschil met nummer vijf West Ham United, dat virtueel een Europa League-ticket in handen heeft, is desondanks maar drie punten en de 'Spurs' hebben nog twee duels tegoed.

