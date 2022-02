Sébastien Haller heeft woensdag tegen Benfica met zijn elfde Champions League-doelpunt van dit seizoen weer tal van mijlpalen bereikt en zijn eigen record aangescherpt. De spits maakte in het achtstefinaleduel in Lissabon (2-2) de 1-2.

Haller was al de eerste speler ooit met minimaal een doelpunt in zijn eerste zes Champions League-wedstrijden en nu heeft hij dus gescoord in zijn eerste zeven duels in het miljoenenbal.

Met elf doelpunten is Haller momenteel ook topscorer. Hij is bovendien de zesde speler ooit met meer dan tien doelpunten in één Champions League-seizoen. Cristiano Ronaldo (vijf keer), Lionel Messi (vier keer), Mario Gomez, Robert Lewandowski en Ruud van Nistelrooij gingen hem voor.

Het record van meeste CL-goals in een seizoen is nog wel ver weg voor Haller, want Ronaldo maakte er namens Real Madrid zeventien in de jaargang 2013/2014.

199 Samenvatting Benfica-Ajax (2-2)

Haller tekent voor Ajax-primeur

Er lonkt wel een clubrecord voor Haller. Ruud Geels is namelijk de enige speler die namens Ajax eveneens elf keer scoorde in een Europees seizoen en dat was in de jaargang 1975/1976. Nooit maakte een Ajax-speler meer Europese goals in een seizoen.

Bijzonder is dat Haller tegen Benfica ook nog een eigen doelpunt maakte. Hij is de eerste Ajacied ooit - in alle competities - met een doelpunt en een eigen doelpunt in een wedstrijd. Alex deed het wel al eens namens PSV in het Champions League-duel met Arsenal in 2007.

De andere Ajax-treffer woensdag tegen Benfica werd gemaakt door Dusan Tadic en dat was zijn tweede Champions League-doelpunt van dit seizoen.

Heenwedstrijden achtste finales CL Dinsdag 15 februari: PSG-Real Madrid 1-0

Dinsdag 15 februari: Sporting-Manchester City 0-5

Woensdag 16 februari: RB Salzburg-Bayern 1-1

Woensdag 16 februari: Internazionale-Liverpool 0-2

Dinsdag: Chelsea-Lille OSC 2-0

Dinsdag: Villarreal-Juventus 1-1

Woensdag: Atlético-Manchester United 1-1

Woensdag: Benfica-Ajax 2-2