Ajax is het tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League woensdag begonnen met een 2-2-gelijkspel. De Amsterdammers leidden halverwege met 1-2 in Lissabon na onder meer een goal en een eigen goal van Sébastien Haller, waarna de Portugese club na rust sterk terugkwam.

In de eerste helft was Ajax veel beter en bij rust had de voorsprong groter dan 1-2 kunnen zijn. De ploeg van trainer Erik ten Hag creëerde veel kansen in Estádio da Luz en de eerste Ajacied die scoorde was Dusan Tadic in de achttiende minuut. Acht minuten later was het weer gelijk door een eigen doelpunt van Haller, maar ook die stand bleef niet lang staan.

Haller maakte in de 29e minuut uit een rebound de 1-2. Het was de elfde goal (in het goede doel) dit Champions League-seizoen van de recordaankoop, die in de 44e minuut een enorme kans miste. Edson Álvarez raakte vlak daarvoor de paal.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Benfica drong aan en kreeg kansen. In de 72e minuut werd het verdiend 2-2 via invaller Roman Yaremchuk, waarna Ajax in de slotfase standhield.

Door het gelijkspel heeft Ajax een redelijke uitgangspositie om voor de zesde keer in de clubhistorie de laatste acht van de Champions League te bereiken. De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 15 maart en omdat uitdoelpunten niet meer 'dubbel' tellen, moet Ajax winnen om door te gaan. Bij iedere gelijke stand wordt na negentig minuten verlengd.

1 Tadic schiet Ajax fraai op voorsprong tegen Benfica

Tadic niet gedekt bij eerste Ajax-goal

Woensdag in Estádio da Luz maakten Benfica en Ajax er een vermakelijke eerste helft van. Ajax was sterker en na wat mogelijkheden voor de bezoekers was het in de achttiende minuut raak. De uitblinkende Noussair Mazraoui vond met zijn voorzet Tadic, die niet werd gedekt door de Benfica-defensie. De Servische captain rondde beheerst en fraai af: 0-1.

Halverwege de eerste helft drong Benfica aan en het was aan Remko Pasveer te danken dat het in de 25e minuut niet 1-1 werd. De ervaren keeper redde knap op een van richting veranderde voorzet. Een minuut later was het alsnog gelijk. Oud-Ajacied Jan Vertonghen gaf laag voor en Haller werkte bal van dichtbij in eigen doel.

De Ivoriaan had maar drie minuten nodig om zich te revancheren. Benfica-keeper Odisseas Vlachodimos had in eerste instantie een antwoord, maar in de rebound scoorde Haller wel (1-2).

De voorsprong was verdiend voor Ajax, dat voor rust verder uit had kunnen lopen. Mazraoui schoot in kansrijke positie recht in de handen van Vlachodimos en in de 44e minuut kreeg Ajax twee nog grotere kansen. Het was Álvarez die op de paal schoot, waarna Haller in de rebound de bal verkeerd raakte. Zo bleef de marge één doelpunt.

1 Benfica komt op 1-1 door eigen doelpunt Ajax-spits Haller

Ajax onder druk in tweede helft

Na rust ging het Ajax minder makkelijk af. Sterker nog, de ploeg van Ten Hag werd in de verdediging gedrukt en ontsnapte in het eerst kwartier twee keer aan de gelijkmaker.

Een schot van Everton werd door Jurriën Timber van richting veranderd en rolde net naast. Even later kwam Darwin Núñez een paar centimeter tekort om een voorzet van Rafa Silva binnen te glijden. Aan de andere kant liet Mazraoui opnieuw een schietkans onbenut.

Het werd overleven voor Ajax. Invaller Yaremchuk kreeg de bal in de zeventigste minuut wel langs Pasveer, maar de meegelopen Timber bracht redding. Twee minuten later capituleerde de Amsterdamse ploeg alsnog. Pasveer redde op een hard schot van Gonçalo Ramos, waarna de doelman uit positie was. Yaremchuk kopte de bal vervolgens in het lege doel: 2-2.

Er volgden twintig boeiende minuten waarin Ajax nog had kunnen verliezen en Antony even het hoofd verloor. Hij was betrokken bij een opstootje met Núñez en kwam er met geel goed vanaf. De Braziliaan was vlak voor het eindsignaal ook nog dicht bij de 2-3. Vlachodimos bracht redding en zo bleef het gelijk, waardoor Ajax vol aan de bak moet in de return.

Heenwedstrijden achtste finales CL Dinsdag 15 februari: PSG-Real Madrid 1-0

Dinsdag 15 februari: Sporting-Manchester City 0-5

Woensdag 16 februari: RB Salzburg-Bayern 1-1

Woensdag 16 februari: Internazionale-Liverpool 0-2

Dinsdag: Chelsea-Lille OSC 2-0

Dinsdag: Villarreal-Juventus 1-1

Woensdag: Atlético-Manchester United 1-1

Woensdag: Benfica-Ajax 2-2