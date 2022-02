Ajax is het tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League woensdag begonnen met een 2-2-gelijkspel. De Amsterdammers leidden halverwege met 1-2 in Lissabon na onder meer een goal en een eigen goal van Sébastien Haller, waarna de Portugese club na rust sterk terugkwam.

In de eerste helft was Ajax veel beter en bij rust had de voorsprong grote kunnen zijn dan 1-2. De ploeg van trainer Erik ten Hag creëerde veel kansen in Estadio da Luz en de eerste Ajacied die scoorde was Dusan Tadic in de achttiende minuut. Acht minuten later was het weer gelijk door een eigen doelpunt van Haller, maar ook die stand bleef niet lang staan.

Haller scoorde in de 29e minuut uit een rebound de 1-2. Het was de elfde goal (in het goede doel) dit Champions League-seizoen van de recordaankoop, die in de 44e minuut een enorme kans miste. Edson Álvarez raakte vlak daarvoor de paal.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Benfica drong aan en kreeg kansen. In de 72e minuut werd het verdiend 2-2 via invaller Roman Yaremchuk, waarna Ajax in de slotfase standhield.

Door het gelijkspel heeft Ajax een redelijke uitgangspositie om voor de zesde keer in de clubhistorie de laatste acht van de Champions League te bereiken. De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 15 maart en omdat uitdoelpunten niet meer 'dubbel' tellen, moet Ajax winnen om door te gaan. Bij iedere gelijke stand wordt na negentig minuten verlengd.

1 Tadic schiet Ajax fraai op voorsprong tegen Benfica