Liverpool heeft woensdag mede dankzij een treffer van Virgil van Dijk een eenvoudige 6-0-zege op Leeds United geleid. Onderin pakte Burnley met Wout Weghorst en Erik Pieters belangrijke punten door met 1-0 van Tottenham Hotspur te winnen.

Mohamed Salah benutte tegen Leeds tweemaal en penalty en gaf tussendoor een assist op de treffer van Joël Matip. Daardoor stond het op Anfield bij rust al 3-0.

Het waren de achttiende en negentiende competitietreffer van het seizoen voor de Egyptenaar, die riant bovenaan staat op de topscorersranglijst. In de slotfase zorgde Sadio Mané voor de 4-0 en de 5-0. Van Dijk had in blessuretijd het laatste woord toen hij raak kopte uit een hoekschop: 6-0.

Liverpool houdt door de zege de aansluiting met koploper Manchester City. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft na 26 duels drie punten achterstand.

Wout Weghorst vocht in de stromende regen verbeten duels uit met de verdedigers van Tottenham.

Weghorst en Pieters winnen met Burnley

Weghorst en Pieters boekten met Burnley een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Met de twee Nederlanders in de basis werd Tottenham Hostpur met 1-0 verslagen.

Het winnende doelpunt viel twintig minuten voor tijd en kwam op naam van aanvoerder Ben Mee. De verdediger kopte raak uit een vrije trap.

Tottenham had het leeuwendeel van het balbezit, maar wist dat overwicht niet uit te drukken in doelpunten. Ook Steven Bergwijn, die tien minuten voor tijd inviel, kon de nederlaag niet voorkomen.

Burnley steeg ten koste van Watford naar de achttiende plek. Watford ging met 1-4 onderuit tegen Crystal Palace.

