Eran Zahavi keert donderdag tegen Maccabi Tel Aviv terug in de spits bij PSV. De Eindhovenaren verdedigen een 1-0-voorsprong in de tussenronde van de Conference League.

Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd maakte trainer Roger Schmidt bekend dat Zahavi tegen zijn landgenoten terugkeert in de basis. De 34-jarige Israëliër maakte sinds eind oktober mede door een blessure slechts één doelpunt.

Zondag in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1-zege) bleef Zahavi nog negentig minuten op de bank. Het is al vier maanden geleden dat de aanvaller voor het laatst een hele wedstrijd speelde.

Schmidt heeft desondanks veel vertrouwen in de routinier. "Eran is een op-en-top prof en heeft er alles aan gedaan om zijn beste vorm terug te krijgen", zei de trainer op de persconferentie tegen onder meer het Eindhovens Dagblad.

Zahavi speelde 3,5 seizoen met veel succes voor de ploeg uit Tel Aviv. In de volledige jaargangen was hij goed voor achtereenvolgens 29, 28 en 35 treffers.

"Hij kan morgen laten zien wat hij allemaal in huis heeft. We hebben vertrouwen in hem. Eran is geen speler van 22 die in de war raakt van een terugkeer in zijn eigen stadion. Wel kijkt hij er enorm naar uit", zei Schmidt.

Sangaré en Boscagli keren terug bij PSV

Vorige week won PSV in eigen huis met 1-0 van de Israëliërs. Gezien de kansenverhouding had de ploeg van Schmidt met ruimere cijfers kunnen winnen. "We hebben vorige week gezien dat Maccabi een goed team is, maar wij hebben de kwaliteiten om van hen te winnen en door te gaan", aldus de Duitse coach.

PSV is zonder de geblesseerde Cody Gakpo en Marco van Ginkel naar Israël afgereisd. Ten opzichte van de heenwedstrijd zijn Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli wel weer beschikbaar.

Maccabi Tel Aviv-PSV begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner.