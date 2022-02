De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond niet door. Een deel van het dak van het Cars Jeans Stadion raakte vorige week zwaar beschadigd door storm Eunice en kan niet tijdig worden hersteld.

De KNVB kan het stadion niet veilig verklaren en besloot de wedstrijd te verplaatsen naar maandag 21 maart, zo maakte de voetbalbond donderdag bekend.

Het is nog niet helemaal zeker of ADO de komende thuiswedstrijd, op 11 maart tegen Jong PSV, wel in het eigen onderkomen kan spelen. De club meldt er samen met de gemeente Den Haag alles aan te doen om het stadion zo snel mogelijk speelklaar en veilig te krijgen voor alle aanwezigen.

Bij de storm van vrijdag raakte een deel van de beplating boven de Lex Schoenmaker- en Haaglandentribunes los. Een aantal platen kwam op straat terecht, maar niemand raakte gewond.

Vanwege het onstuimige weer werden vrijdag alle duels in de Keuken Kampioen Divisie afgelast. Voor ADO stond die avond een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma.

ADO bezet de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club had zelfs tweede kunnen staan, maar kreeg zes punten in mindering wegens financiële problemen.

