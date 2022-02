Ajax begint woensdagavond met Ryan Gravenberch aan de achtstefinalewedstrijd in de Champions League tegen Benfica. De 19-jarige middenvelder krijgt van trainer Erik ten Hag de voorkeur boven Davy Klaassen, terwijl Daley Blind met zijn 43e duel in het miljoenenbal alleen recordhouder wordt.

Opstelling Benfica Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertinghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Núñez, Gonçalo Ramos

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Alvárez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Gravenberch verdween begin deze maand door een positieve coronatest uit de basis bij Ajax, waarna hij tegen FC Twente en Willem II op de bank moest starten. Klaassen kreeg een basisplaats, maar tegen Benfica zijn de rollen weer omgedraaid. Steven Berghuis en Edson Álvarez completeren de middenlinie in Estádio da Luz in Lissabon. Verder kiest Ten Hag tegen de Portugese topclub voor de verwachte namen.

Blind speelt zijn 43e Champions League-duel voor Ajax en daarmee is hij Jari Litmanen voorbij. De Fin debuteerde in 1994 voor de Amsterdammers op het hoogste Europese podium en in december 2003 speelde hij zijn laatste Champions League-wedstrijd voor de club.

Het eerste Champions League-duel van Blind voor Ajax was in november 2011. Hoewel hij nu qua wedstrijden recordhouder is, scoorde hij pas een keer voor de club in het miljoenenbal. Dat was vorig jaar oktober in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund.

1 Blind verdubbelt voorsprong van Ajax met geplaatst schot

Basisplaats Vertonghen bij Benfica

Bij Benfica is er een basisplaats voor oud-Ajacied Jan Vertonghen, die het centrale verdedigingsduo vormt met aanvoerder Nicolás Otamendi. De 34-jarige Belg speelde drie jaar geleden ook al met Tottenham Hotspur tegen zijn oude club, waar hij van 2006 tot 2012 in de hoofdmacht speelde.

Op de bank bij Benfica, dat derde staat in de Portugese competitie, zit aanvaller Roman Yaremchuk, die afgelopen zomer op het EK namens Oekraïne tegen Nederland scoorde.

Ajax-Benfica begint woensdag om 21.00 uur in Estádio da Luz en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 15 maart.