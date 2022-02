Trainer Thomas Letsch denkt dat Vitesse donderdag tegen Rapid Wien opnieuw geschiedenis kan schrijven in de Conference League. De Arnhemmers, die Loïs Openda en Riechedly Bazoer missen, overwinterden dit seizoen voor het eerst in Europa en nu lonkt de primeur van een plek bij de laatste zestien.

"We zijn er klaar voor. Het is een historische kans", zegt Letsch woensdag op de website van Vitesse. De Duitser roept de supporters op massaal naar het GelreDome te komen. "We hebben jullie nodig."

Vitesse moet thuis de 2-1-nederlaag van een week geleden in Wenen rechtzetten. Dat wordt geen makkelijke opdracht, maar de Arnhemse club verbaasde al eerder dit seizoen in Europa door Anderlecht en Tottenham Hotspur te verslaan. Bijzonder is ook dat Vitesse de club is met de meeste doelpogingen (134) in de Conference League.

"Of dat Europese magie is? Wie zal het zeggen", vervolgt Letsch. "Hopelijk blijft het zo doorgaan. Maar vaker scoren dan de tegenstander blijft de belangrijkste statistiek."

268 Bekijk de samenvatting van Rapid Wien-Vitesse (2-1)

'We speelden een slechte eerste helft'

Tegenvaller voor Vitesse is de absentie van Openda en Bazoer. Clubtopscorer Openda kreeg in Wenen geel en is geschorst, terwijl Bazoer nog niet hersteld is van een blessure. Zonder de centrale verdediger ging het vorige week snel mis tegen Rapid, dat na een kwartier met 2-0 leidde.

Letsch: "In Wenen speelden we ook een slechte eerste helft. Met name in beide doelgebieden was het niet goed. In de tweede helft controleerden we in balbezit en verdienden we meer. Laten we hopen dat we het 2-1-verlies nu kunnen rechtzetten."

Vitesse-Rapid Wien begint donderdag om 21.00 uur in het GelreDome en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet. De loting voor de achtste finales is vrijdag om 13.00 uur.

Bekijk het programma in de Conference League