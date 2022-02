Maurice Steijn is vanaf volgend seizoen trainer van Sparta Rotterdam. De 48-jarige Hagenaar heeft woensdag voor twee jaar getekend als opvolger van Henk Fraser.

Fraser maakte recent bekend dat hij komende zomer na vier jaar weggaat. Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp is Steijn de ideale man om de assistent-bondscoach van Oranje te vervangen.

"We zaten veelal op de juiste golflengte", vertelt hij over de gesprekken die met de nieuwe coach zijn gevoerd. "Dat sterkt ons in de overtuiging dat Maurice de juiste man is om vanaf komend seizoen hoofdtrainer te worden van Sparta."

Steijn zat zonder club sinds hij in juni vorig jaar bij NAC Breda vertrok. Hij zei bedreigd te zijn door supporters van de club na een interne machtsstrijd en besloot op te stappen.

Voorafgaand aan zijn NAC-periode was Steijn kortstondig trainer van Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Verder stond hij jaren aan het roer bij ADO Den Haag en VVV-Venlo.

Maurice Steijn tekende zijn contract op het veld van Het Kasteel. Foto: Pro Shots

Sparta moet voorlopig vrezen voor degradatie

Met zijn keuze voor Sparta neemt Steijn het risico dat hij volgend jaar trainer in de Keuken Kampioen Divisie is. Zijn nieuwe club houdt in de Eredivisie vooralsnog alleen PEC Zwolle onder zich en moet dus vrezen voor degradatie.

Het moeizame seizoen staat haaks op de voorgaande jaren onder Fraser, die overwegend succesvol waren. Sparta promoveerde onder de oud-Feyenoorder direct naar de Eredivisie en werd in de afgelopen twee jaar elfde en achtste.

De achtste plek van vorig jaar betekende dat de Kasteelclub mocht meedoen aan de play-offs, waarin uiteindelijk naast Europees voetbal werd gegrepen.