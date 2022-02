PSV gaat de grasmat in het Philips Stadion vervangen. Volgens de Eindhovenaren is dat nodig door de zware regenval van de afgelopen tijd en de vele wedstrijden die er onlangs zijn gespeeld.

Directeur voetbalzaken John de Jong zegt dat een nieuwe mat nodig is omdat de schade aan de oude niet voor het volgende thuisduel hersteld had kunnen worden. PSV speelt op 6 maart thuis tegen Heracles Almelo.

"De staat van het veld is snel achteruitgegaan. Daarom hebben we besloten om per direct de grasmat te vervangen. Ons spel is gebaat bij een goed veld", aldus De Jong. De werkzaamheden beginnen nog deze week.

PSV won zondag op een drassig veld met 3-1 van sc Heerenveen. Na die wedstrijd drong trainer Roger Schmidt al aan op een nieuw veld in Eindhoven. "Het veld is verwoest. Dit is onmogelijk te herstellen", zei de Duitser.

Ook Schmidts landgenoot Mario Götze vertelde na de zege op Heerenveen dat het veld slecht was. "We hadden moeite om kansen te creëren op dit veld. Het was moeilijk om erop te spelen", vertelde hij.

Momenteel bereidt PSV zich voor op de return tegen Maccabi Tel Aviv in de Conference League. Vorige week werd de eerste ontmoeting met de Israëliërs met 1-0 gewonnen. De wedstrijd van donderdag in Tel Aviv begint om 18.45 uur.

96 Bekijk de samenvatting van PSV-Maccabi Tel Aviv (1-0)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League