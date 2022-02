Memphis Depay is donderdag nog niet beschikbaar voor FC Barcelona in de return tegen Napoli in de Europa League. De aanvaller van Oranje herstelt nog altijd van een hamstringblessure.

Barcelona-trainer Xavi zei meer dan een week geleden nog op een snelle terugkeer van Depay te hopen, nadat de oud-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyon een kleine terugval had gehad.

Memphis liep zijn blessure begin december op tijdens het met 3-0 verloren Champions League-duel met Bayern München. Hij maakte begin januari zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij er weer last van.

Zonder Memphis boekte Barcelona in de afgelopen weken ruime overwinningen op Atlético Madrid en Valencia in La Liga. De Catalaanse club is opgeklommen naar de vierde plaats.

De heenwedstrijd tegen Napoli in Camp Nou eindigde vorige week in 1-1. Memphis' landgenoten Frenkie de Jong en Luuk de Jong zitten wél bij de selectie voor de return, die donderdag om 21.00 uur begint.

153 Bekijk de samenvatting van Barcelona-Napoli (1-1)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League