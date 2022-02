De Oranjevrouwen zijn er dinsdagavond niet in geslaagd om het Tournoi de France positief af te sluiten. De ploeg van bondscoach Mark Parsons verloor in Le Havre de laatste oefenwedstrijd met 3-1 van Frankrijk en eindigt als tweede.

De Fransen kwamen na twintig minuten op voorsprong voor eigen publiek. De bal ging op de stip na hands en Wendie Renard maakte geen fout van 11 meter. In de wedstrijd tegen Brazilië (1-1) kreeg Nederland ook al een strafschop tegen na hands.

De openingstreffer was nog maar net gemaakt toen Marie-Antoinette Katoto er vijf minuten later 2-0 van maakte. Lineth Beerensteyn bracht de spanning vlak na rust terug door achter haar standbeen haar tweede doelpunt van dit toernooi binnen te werken, maar Katoto gooide het duel een kwartier voor tijd op slot.

De Oranjevrouwen begonnen het Tournoi de France vorige week met een gelijkspel tegen Brazilië (1-1). Afgelopen zaterdag werd er met een B-elftal wel gewonnen van Finland (3-0). Frankrijk, de nummer vier van de wereldranglijst, won alle drie de wedstrijden en kreeg maar twee doelpunten tegen.

Net als in het duel met Brazilië koos Parsons tegen Frankrijk voor zijn sterkste opstelling. Verdediger Merel van Dongen, die tegen Brazilië rood kreeg en daardoor het duel met de Finse vrouwen moest missen, keerde terug in de basis. Vivianne Miedema werd halverwege gewisseld.

De Oranjevrouwen spelen in april nog twee officiële wedstrijden - WK-kwalificatieduels met Cyprus en Belarus - voor komende zomer het EK in Engeland van start gaat. Het wordt het eerste grote toernooi onder Parsons. Nederland veroverde in 2017 onder leiding van Sarina Wiegman de Europese titel in eigen land.

Eindstand Tournoi de France 1. Frankrijk 3-9 (+8)

2. Nederland 3-4 (+1)

3. Brazilië 3-2 (-1)

4. Finland 3-1 (-8)