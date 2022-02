Ajax-trainer Erik ten Hag wilde dinsdagavond in Lissabon niet al te diep ingaan op het nieuws dat ook assistent-coach Winston Bogarde in opspraak is gekomen. Ajax bereidt zich in Portugal voor op het Champions League-duel met Benfica.

Maandagavond maakte NRC bekend dat Bogarde zich net als de opgestapte Ajax-directeur Marc Overmars schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De oud-verdediger gedroeg zich tussen augustus 2019 tot september 2020 "weinig respectvol en na verloop van tijd op verbaal agressieve wijze" tegen een vrouw.

Die vrouw werkte niet bij Ajax, maar kwam via haar werk wel met Bogarde in contact. Ajax liet een extern bureau een onderzoek naar de zaak doen, dat concludeerde dat het een privékwestie betrof. Daardoor hoeft Bogarde in tegenstelling tot Overmars niet te vertrekken bij de club.

Toen Ten Hag dinsdagavond naar de zaak werd gevraagd, benadrukte de hoofdtrainer dat het als een privékwestie wordt beschouwd. "Dit soort kwesties die heb je liever niet. Maar het is een privékwestie", aldus Ten Hag.

Winston Bogarde naast Erik ten Hag bij een wedstrijd van Ajax. Winston Bogarde naast Erik ten Hag bij een wedstrijd van Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag blij dat zijn ploeg blijft presteren

De coach wees erop dat ook het Instituut Sportrechtspraak (ISR) de zaak niet in behandeling nam na een klacht van de vrouw, omdat er geen direct verband met de sport was. "Twee onafhankelijke organen hebben het bekeken en niet-ontvankelijk verklaard. Dan moeten we het daarbij laten."

Ten Hag gaat er niet van uit dat de zaak-Bogarde invloed gaat hebben op de prestaties van Ajax. Bij de ernstige beschuldigingen aan het adres van Overmars was dat ook niet het geval; sinds het vertrek van de directeur voetbalzaken won de ploeg van Ten Hag drie duels op rij.

"Natuurlijk is het vervelend dat dit soort zaken aan de orde komen. Maar deze spelersgroep kan er goed mee omgaan. Ze weten de focus goed op het voetbal te houden", aldus Ten Hag.