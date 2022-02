José Mourinho moet twee wedstrijden van AS Roma aan zich voorbij laten gaan. De Portugese coach is dinsdag geschorst vanwege zijn aanvaring met de scheidsrechter in het duel met Hellas Verona (2-2) van afgelopen zaterdag.

De 59-jarige Mourinho werd in de slotfase van de wedstrijd uit het veld gestuurd door scheidsrechter Luca Pairetto. 'The Special One' had daarvoor al meermaals in woord en gebaar zijn onvrede over de arbitrage laten blijken.

Op beelden is onder meer te zien dat Mourinho met zijn hand een telefoongebaar maakt richting de scheidsrechter. Volgens Italiaanse media refereerde hij daarmee aan Pairetto's vader Pierluigi, die betrokken was bij het matchfixingsschandaal in 2006.

De Italiaanse voetbalbond concludeert dat Mourinho "serieuze beschuldigingen" heeft gedaan richting Pairetto en dat zijn houding - de Portugees liep woedend het veld op toen hij een rode kaart kreeg - "dreigend" was.

Door de schorsing mist Mourinho de competitieduels met Spezia (zondag) en de thuiswedstrijd tegen Atalanta (5 maart). De oud-coach van onder meer FC Porto, Chelsea, Internazionale en Real Madrid heeft ook een boete van 20.000 euro gekregen.

Mourinho beleeft vooralsnog een teleurstellend eerste seizoen met AS Roma. De Romeinen bezetten de achtste plek in de Serie A en dreigen Europees voetbal mis te lopen. De club van Rick Karsdorp is nog wel actief in de Conference League.