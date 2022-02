De voetbalsters van het Amerikaanse vrouwenelftal hebben afgedwongen dat ze voortaan evenveel geld ontvangen als de spelers uit de nationale mannenploeg. In een gezamenlijke verklaring met de Amerikaanse voetbalbond, US Soccer, meldden de speelsters dinsdag dat er een akkoord is bereikt.

De speelsters en de voetbalbond zeggen in de verklaring dat het langdurige geschil over een gelijke beloning is opgelost. Volgens Amerikaanse media ontvangen de voetbalsters van 'Team USA' ook 24 miljoen dollar (21 miljoen euro) als compensatie voor gemiste inkomsten in de afgelopen jaren.

De Verenigde Staten zijn met vier wereldtitels het succesvolste land in het vrouwenvoetbal. De Amerikaanse voetbalsters prolongeerden in 2019 hun wereldtitel door Oranje in de finale met 2-0 te verslaan. Ze voeren ook al geruime tijd de wereldranglijst aan. De mannenploeg van de VS is minder succesvol, maar kreeg wel beter betaald.

Onder aanvoering van sterspeelster Megan Rapinoe ging de vrouwenploeg de strijd aan met de nationale bond. Ze stapten zelfs naar de rechter, maar die wees twee jaar geleden een claim van 66 miljoen dollar af. Na een jarenlange juridische strijd hebben beide partijen elkaar nu gevonden.

"We zijn verheugd aan te kondigen dat het geschil is opgelost en dat we ons samen kunnen inzetten voor gelijkheid in het voetbal", luidt de verklaring. "De voetbalsters hebben ongekende successen behaald, terwijl ze zich inzetten voor gelijke beloningen voor zichzelf en de nieuwe generatie. Dit is hun verdienste."

De exacte financiële afspraken moeten nog worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, die voor mannen en vrouwen gelijk is. In Nederland zijn de vergoedingen voor vrouwen de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. De KNVB wil vanaf 2023 de mannen en vrouwen gelijkwaardig belonen.