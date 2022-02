Xherdan Shaqiri vertrok begin deze maand al na een half jaar bij Olympique Lyon en heeft dinsdag bekendgemaakt waarom. De Zwitserse international vertelde tijdens de presentatie bij zijn nieuwe club Chicago Fire dat hij niet overweg kon met trainer Peter Bosz.

"Ik wil het niet te veel over Lyon hebben en praat liever over mijn nieuwe club. Maar ik kon op zowel tactisch als persoonlijk vlak niet goed met de trainer overweg", zei Shaqiri in Chicago.

Shaqiri verkaste eind augustus voor 6 miljoen euro van Liverpool naar Lyon en leek een belangrijke troef te gaan worden in de ploeg van Bosz. De aanvaller overtuigde echter niet. De teller bleef steken op zestien wedstrijden, twee goals en drie assists.

"Ik wilde iets nieuws en ik verheug me op de MLS, een mooie competitie waarin geweldige spelers hebben gespeeld", aldus de dertigjarige Shaqiri. "Ik heb zin in dit project."

Shaqiri, die honderd interlands voor Zwitserland op zijn naam heeft staan, speelde voor zijn periodes bij Liverpool en Lyon voor FC Basel, Bayern München, Internazionale en Stoke City.

De buitenspeler heeft een contract tot en met 2024 getekend bij Chicago Fire, dat zondag aan het nieuwe MLS-seizoen begint. Het Inter Miami van David Beckham is dan de tegenstander.

Xherdan Shaqiri poseert trots met het shirt van zijn nieuwe club. Xherdan Shaqiri poseert trots met het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1