Omar Elabdellaoui kon maandag van geluk zijn tranen niet bedwingen na zijn rentree bij Galatasaray. De voormalig speler van Feyenoord raakte eind 2020 gewond bij een vuurwerkongeluk en stond na een maandenlange revalidatie weer op het veld.

De dertigjarige Elabdellaoui kwam ruim een jaar niet in actie nadat er op Oudejaarsavond 2020 een stuk vuurwerk ontplofte in zijn rechteroog. Een zware revalidatie van dertien maanden met elf operaties volgde en bovendien was er bij oogartsen onzekerheid of zijn zicht terug zou keren.

Precies 423 dagen na het ongeluk stond Elabdellaoui weer op het veld bij Galatasaray, waar hij sinds de zomer van 2020 onder contract staat. De 49-voudig international van Noorwegen kende een succesvol eerste half jaar bij de Turkse club, waar de fanatieke fans hem al snel in het harten sloten.

"Het was een zware blessure en ik heb veel geleden", zei Elabdellaoui na de uitwedstrijd tegen Götztepe (2-3). "Nu sta ik weer op het veld en kan ik doen wat ik het allerleukste vind. Het was alsof mijn droom om voetballer te worden voor de twee keer uit is gekomen."

Elabdellaoui sprak recent in The Guardian over zijn zware periode na het ongeluk. "Hoe langer het duurde, hoe banger ik werd", zei hij. "Niemand durfde mij te vertellen hoe erg het eruitzag, maar aan de stemmen hoorde ik dat het niet best was."

Dat Elabdellaoui die periode achter zich kan laten en zelfs weer kan voetballen, maakt hem dankbaar. "Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen in dit proces. Heel Turkije is met tijdens de revalidatie blijven steunen. Daar ben ik iedereen dankbaar voor."

Spectaculaire overwinning bij rentree

Elabdellaoui, die met een bril speelt om zijn oog bescherming te bieden, deed direct negentig minuten mee in de wedstrijd bij Göztepe, waar Galatasaray op spectaculaire wijze won. De bezoekende club stond drie minuten voor tijd nog met 2-1 achter, maar won dankzij rake penalty's in de 87ste en 99ste minuut met 2-3.

"Het was een heel speciale avond voor me", reageerde Elabdellaoui, die in seizoen 2012/2013 in totaal zeven wedstrijden voor Feyenoord speelde. "En dat we in mijn eerste wedstrijd in lange tijd ook nog eens drie punten kunnen pakken, maakt me extra blij."

Basisspelers Ömer Bayram, Halil Dervisoglu, Ryan Babel en invaller Patrick van Aanholt speelden ook mee bij Galatasaray, dat op een zeer teleurstellende dertiende plaats staat in de Süper Lig. Bij Göztepe viel voormalig Eredivisie-speler Oussama Tannane kort voor tijd in.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig