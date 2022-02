Massimiliano Allegri vreest dat Juventus het zwaar gaat krijgen tegen Villarreal in de achtste finales van de Champions League. De coach van de Italiaanse topclub geeft hoog op van de Spaanse tegenstander.

"We halen echt niet zomaar even de kwartfinales. We hebben 50 procent kans om door te gaan. Villarreal heeft net als wij een heel sterke groep overleefd. Ze zijn op hun best tegen topploegen", zei Allegri tijdens zijn perspraatje in Spanje.

Juventus eindigde in de groepsfase als eerste in poule H, waartoe verder Chelsea, FC Zenit en Malmö FF behoorden. Villarreal werd tweede in een groep met Manchester United, Atalanta en Young Boys.

De club van Oranje-international Arnaut Danjuma hield onlangs Real Madrid en Atlético Madrid op een gelijkspel in La Liga. Na 25 speelrondes is Villarreal de nummer zes van Spanje. Juventus staat vierde in de Serie A.

"Ze hebben een goede coach (Unai Emery, red.), onder wie weinig wordt weggegeven", aldus Allegri. "Gezien het vervallen van de uitdoelpuntenregel kun je niet meer zomaar verliezen en dan alsnog doorgaan. Een gelijkspel zou een topresultaat zijn."

Villarreal-Juventus begint dinsdag net als Chelsea-Lille OSC om 21.00 uur. Vorige week werden al vier achtstefinaleduels gespeeld en woensdag staan nog Benfica-Ajax en Atlético Madrid-Manchester United op het programma.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League