Napoli heeft maandag op bezoek bij Cagliari dure punten verspeeld in de titelstrijd. De nummer drie van de Serie A kwam mede door een doelpunt van voormalig PSV'er Gastón Pereiro niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Napoli begon met het oog op de Europa League-return van komende donderdag tegen FC Barcelona met een aantal wijzigingen op bezoek bij de nummer achttien van de ranglijst. Verschillende spelers kregen rust en doelman David Ospina nam de plek in van Alex Meret, die de Europese duels keept.

Na bijna een uur ging Ospina in de fout bij een afstandsschot van Pereiro. Het schot van de Uruguayaan was niet hard, maar Ospina liet zich volledig verrassen door de stuit in het schot. Het betekende het vierde Serie A-doelpunt van het seizoen voor Pereiro, die de laatste weken een basisplek heeft bij Cagliari.

Napoli moest zich met de 1-0-achterstand alsnog meer dan gewenst inspannen om een resultaat te behalen. Trainer Luciano Spalletti liet aanvaller Victor Osimhen invallen en hij bezorgde zijn ploeg met een rake kopbal in de slotfase een punt op bezoek bij de laagvlieger.

Napoli verzuimt met het 1-1-gelijkspel te profiteren van het puntenverlies van Internazionale en AC Milan in het afgelopen weekeinde. Inter verloor van Sassuolo (0-2) en koploper Milan speelde gelijk tegen Salernitana (2-2).

Cagliari zal het punt koesteren, maar had bij winst de degradatiezone verlaten. Nu staat de club waar de geblesseerde Kevin Strootman op huurbasis speelt, op 22 punten. Venezia, dat op de 'veilige' zeventiende plek staat, heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo.

Gastón Pereiro viert zijn openingstreffer. Gastón Pereiro viert zijn openingstreffer. Foto: Getty Images

