De overname van ADO Den Haag door Globalon Football Holdings (GFH) is maandag weer een stap dichterbij gekomen. De licentiecommissie van de KNVB heeft groen licht gegeven voor de overname.

De goedkeuring van de KNVB was een van de twee stappen die nog gezet moesten worden tot ADO in handen kan komen van GFH, de Spaanse tak van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings.

Het wachten is nu alleen nog op het oordeel van de rechtbank over het plan van ADO om de vele schulden te saneren. Aanstaande vrijdag doet de rechter uitspraak. Bij een eerdere zitting benadrukte de rechter dat het van cruciaal belang was dat de KNVB met de komst van het bedrijf instemde.

De rechter zal ook oordelen of de belangen van alle schuldeisers goed zijn gediend en of ADO met de nieuwe aandeelhouder een gezonde toekomst tegemoet kan gaan.

ADO reageert verheugd op de goedkeuring vanuit de KNVB. "Hiermee is binnen de tijdslimiet aan deze eis voldaan en er is goede hoop dat de rechtbank het akkoord nu snel zal goedkeuren", laat de Keuken Kampioen Divisie-club in een eerste reactie weten.

GFH neemt aandelen over van United Vansen

ADO was al enige tijd op zoek naar een nieuwe investeerder. De financieel geplaagde Hagenaars slaagden er lange tijd niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB en kregen al twee keer drie punten in mindering van de licentiecommissie.

De aandelen van ADO zijn momenteel nog in handen van United Vansen, dat sinds begin 2015 grootaandeelhouder is van de club uit de hofstad. Het Chinese bedrijf en de club steggelden geregeld over de financiën. Een breuk bleek onvermijdelijk toen United Vansen vorig seizoen een gegarandeerd miljoenenbedrag niet overmaakte.

Globalon Football Holdings, dat na goedkeuring van de rechter de aandelen van United Vansen overneemt, is ook eigenaar van het Belgische Waasland-Beveren. Daarnaast heeft het bedrijf aandelen in Premier League-club Crystal Palace, NBA-clubs Philadelphia 76ers en Phoenix Suns en NHL-club New Jersey Devils.

ADO Den Haag bezet, mede door de zes punten aftrek, op dit moment de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie.

