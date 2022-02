Vanity Lewerissa heeft te horen gekregen dat ze aan borstkanker lijdt. Dat liet de elfvoudig international van het Nederlands elftal maandag weten via Instagram.

"Een pad dat je liever niet bewandelt in je leven. We gaan ervoor, met twee gestrekte benen vooruit. Let's beat this", deelde de dertigjarige Lewerissa het nieuws met haar volgers.

In de reacties wensen verschillende voormalig ploeggenoten haar beterschap, onder wie Oranje-internationals Kika van Es, Lieke Martens en Sherida Spitse. Zij zijn momenteel in Le Havre, waar dinsdagavond een wedstrijd tegen Frankrijk wordt gespeeld op het Tournoi de France.

Lewerissa maakte in 2017 deel uit van de Oranje-selectie die in eigen land Europees Kampioen werd. De aanvalster kwam tijdens dat toernooi eenmaal in actie. Een jaar later besloot ze zich vanwege een gebrek aan perspectief op speeltijd niet meer beschikbaar te stellen.

'Vanzelfsprekend dat dit het sportieve aspect overstijgt'

Lewerissa begon haar carrière bij VVV-Venlo en speelde later in Nederland voor PSV en Ajax. In totaal speelde ze 116 wedstrijden in de Eredivisie voor Vrouwen. Vorig jaar stapte ze over van Ajax naar het Belgische Standard Femina, de vrouwentak van Standard Luik.

"Het is vanzelfsprekend dat dit het sportieve aspect overstijgt en dat dit nieuws de volledige groep enorm heeft geraakt. We zijn ervan overtuigd dat jouw sterke karakter je zal helpen om deze beproeving te doorstaan!", steekt de Belgische club haar een hart onder de riem.

De in Maastricht geboren Lewerissa is bezig aan haar tweede periode bij Standard Femina, waar ze eerder tussen 2011 en 2015 speelde. In de zomer van 2021 gaf ze aan te stoppen, maar kort daarna besloot ze terug te keren naar de club, om daar een lichting jongere speelsters met haar ervaring te helpen.