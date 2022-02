Chelsea-manager Thomas Tuchel blijft Romelu Lukaku in de aanloop naar het Champions League-duel met OSC Lille in bescherming nemen. De Duitser erkent dat de spits met zijn vorm worstelt en zoekt naar oplossingen.

Dat Lukaku met zijn vorm worstelt werd afgelopen weekend pijnlijk blootgelegd in het Premier League-duel met Crystal Palace, waarin Hakim Ziyech zich tot matchwinner kroonde. De Belg had in negentig minuten slechts zeven balcontacten. Eén daarvan was de aftrap in de eerste helft.

"De data zijn voor iedereen zichtbaar en spreken boekdelen", zei de trainer over zijn spits. "Hij zat niet in de wedstrijd, dat was duidelijk. Dan kan dit gebeuren met spitsen die geen zelfvertrouwen hebben. Laten we nu niet gaan lachen om zijn statistieken. Het is geen tijd voor grapjes."

Lukaku had met twee doelpunten tegen Al-Hilal en Palmeiras nog wel een grote rol in de eindzege op het WK voor clubs. In de Premier League weet de spits al geruime tijd niet te imponeren. Zijn laatste doelpunt in Engeland dateert van eind december tegen Brighton & Hove Albion.

"Wat moet ik doen om hem meer aan de bal te krijgen? Ik weet het niet. We moeten zien hoe we dit gaan aanpakken", vervolgde Tuchel. "Chelsea heeft een verleden met aanvallers die het moeilijk hadden, dus misschien is Chelsea ook geen makkelijke club voor spitsen. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet."

Thomas Tuchel op het trainingsveld in Londen. Thomas Tuchel op het trainingsveld in Londen. Foto: Getty Images

Tuchel tempert verwachtingen

Hoewel Chelsea het afgelopen seizoen de Champions League won en qua status geldt als favoriet tegen Lille, benadrukt Tuchel dat de fans niet te veel moeten verwachten. "Ik denk dat het belangrijk is om realistisch te zijn", aldus de manager.

"We moeten niet te veel verwachten van hoe groot anderen ons zien. Ik vind dat we moeten accepteren dat we in een wat mindere fase zitten en dat het misschien moeilijker gaat dan anders", vervolgde Tuchel, die met Chelsea slechts drie van de laatste negen Premier League-wedstrijden won.

"Desondanks heb ik het vertrouwen dat we een goede wedstrijd kunnen spelen tegen Lille. We spelen thuis en daarnaast zijn we tijdens knock-outwedstrijden in de Champions League vaak op ons best."

Het eerste duel van de achtste finales tussen Chelsea en Lille begint dinsdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. De ontmoeting staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

