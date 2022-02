Ajax heeft met de familie van Abdelhak Nouri een schikking getroffen voor een bedrag van mimimaal 7,8 miljoen euro. Dat maakte de club maandag bekend. De voetballer werd in 2017 tijdens een oefenwedstrijd getroffen door een hartstilstand.

De middenvelder liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op, waardoor er een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam. Ajax erkende eerder al dat de medische zorg op veld niet adequaat is verlopen.

In november werd al bekend dat er een mondeling akkoord was bereikt over de hoogte van een schadevergoeding. De procedure die de familie van Nouri had aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB was daardoor al van de baan.